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5 марта 2017, 20:33 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Конькобежец Крамер в девятый раз выиграл ЧМ в классическом многоборье

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Голландец Свен Крамер занял первое место на чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье, который прошел в норвежском Хамаре. По итогам четырех дистанций спортсмен набрал 148,425 балла.

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Вторым стал его соотечественник Патрик Рест (149,128), третьим — еще один голландец Ян Блокхейсен (149,698).

Россиянин Денис Юсков, выигравший дистанцию 1500 м и не бежавший 10000 м, занял девятое место (110,286), Сергей Трофимов — 14-е (111,547), Данила Семериков — 21-е (114,614).

Крамер выиграл чемпионат мира в классическом многоборье в девятый раз.
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