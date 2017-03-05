Конькобежец Крамер в девятый раз выиграл ЧМ в классическом многоборье

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Вторым стал его соотечественник Патрик Рест (149,128), третьим — еще один голландец Ян Блокхейсен (149,698).

Россиянин Денис Юсков, выигравший дистанцию 1500 м и не бежавший 10000 м, занял девятое место (110,286), Сергей Трофимов — 14-е (111,547), Данила Семериков — 21-е (114,614).

Крамер выиграл чемпионат мира в классическом многоборье в девятый раз.