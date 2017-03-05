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5 марта 2017, 18:27 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Ирен Вюст выиграла ЧМ в классическом многоборье, Ольга Граф — пятая

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Голландская конькобежка Ирен Вюст выиграла чемпионат мира в классическом многоборье в норвежском Хамаре, россиянка Ольга Граф заняла пятое место.

Вюст в воскресенье стала второй на заключительной дистанции 5000 метров, показав результат 7 минут 0,86 секунды. Победу в забеге одержала чешка Мартина Сабликова (6.54,57). Замкнула тройку еще одна голландка Антуанетта де Йонг (7.02,62). Россиянка Анна Юракова (+9,58) стала четвертой, Наталья Воронина (+11,91) — пятой, а Граф (+17,60) — седьмой.

По итогам выступлений на четырех дистанциях Вюст набрала 160,020 балла. Для нее эта победа на чемпионатах мира в классическом многоборье стала уже шестой в карьере.

Второе место заняла Сабликова (160,651), третьей стала японка Михо Такаги (160,853). Граф, ставшая пятой, набрала 163,067 балла. Воронина (163,292) стала шестой, а Юракова (164,384) — восьмой.
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