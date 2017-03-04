В субботу Крамер победил на дистанции 5000 метров со временем — 6 минут 12,33 секунды. Вторым и третьим стали также представители Нидерландов Патрик Руст (6.15,10) и Ян Блокхайзен (6.15,99).

Россиянин Денис Юсков занял 14-е место (6.31,83), Данила Семериков — 18-е (6.34,31), Сергей Трофимов — 21-е (6.35,04).

В общем зачете лидирует Крамер (73,643 балла), второй — Руст (73,780), третий — Блокхайзен (73,939). Юсков идет девятым (75,483), Трофимов — 18-м (76,024), Семериков — 20-м (77,581).

Победитель и призеры чемпионата мира в Хамаре определятся в воскресенье.