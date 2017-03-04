Конькобежец Крамер лидирует на ЧМ в многоборье после победы на 5000 м, Юсков — 9-й
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Голландский конькобежец Свен Крамер после победы на дистанции 5000 метров лидирует на чемпионате мира в классическом многоборье, который проходит в норвежском Хамаре.
В субботу Крамер победил на дистанции 5000 метров со временем — 6 минут 12,33 секунды. Вторым и третьим стали также представители Нидерландов Патрик Руст (6.15,10) и Ян Блокхайзен (6.15,99).
Россиянин Денис Юсков занял 14-е место (6.31,83), Данила Семериков — 18-е (6.34,31), Сергей Трофимов — 21-е (6.35,04).
В общем зачете лидирует Крамер (73,643 балла), второй — Руст (73,780), третий — Блокхайзен (73,939). Юсков идет девятым (75,483), Трофимов — 18-м (76,024), Семериков — 20-м (77,581).
Победитель и призеры чемпионата мира в Хамаре определятся в воскресенье.
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