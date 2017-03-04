Граф, ранее в субботу ставшая девятой на 500-метровке, на дистанции 3000 метров показала седьмое время — 4 минуты 06,96 секунды. Победила чешка Мартина Сабликова — 4.02,21. Второй стала голландка Ирен Вюст (4.03,71), третьей — ее соотечественница Антуанетта де Йонг (4.03,77). Россиянка Наталья Воронина заняла четвертое место (4.05,77), Анна Юракова — пятое (4.06,26).

В общем зачете лидирует японка Михо Такаги (79,236 очка). Второе место занимает Вюст (79,438), третья — де Йонг (80,188). Граф идет седьмой (81,040), Воронина — десятой (81,181), Юракова — 16-й (82,243).

Чемпионат мира в Хамаре завершится в воскресенье.