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4 марта 2017, 18:38 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Граф — седьмая в общем зачете на ЧМ по многоборью после двух дистанций

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Россиянка Ольга Граф занимает седьмое место в общем зачете после двух дистанции на чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье, который проходит в норвежском Хамаре.

Граф, ранее в субботу ставшая девятой на 500-метровке, на дистанции 3000 метров показала седьмое время — 4 минуты 06,96 секунды. Победила чешка Мартина Сабликова — 4.02,21. Второй стала голландка Ирен Вюст (4.03,71), третьей — ее соотечественница Антуанетта де Йонг (4.03,77). Россиянка Наталья Воронина заняла четвертое место (4.05,77), Анна Юракова — пятое (4.06,26).

В общем зачете лидирует японка Михо Такаги (79,236 очка). Второе место занимает Вюст (79,438), третья — де Йонг (80,188). Граф идет седьмой (81,040), Воронина — десятой (81,181), Юракова — 16-й (82,243).

Чемпионат мира в Хамаре завершится в воскресенье.
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Новости Коньков, шорт-трека

Японская конькобежка Такаги лидирует после двух дистанций на ЧМ в классическом многоборье

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Японка Михо Такаги занимает первое место после дистанций на 500 и 3000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье, который проходит в норвежском Хамаре. В активе спортсменки 79,236 очка.
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