Японская конькобежка Такаги лидирует после двух дистанций на ЧМ в классическом многоборье
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Японка Михо Такаги занимает первое место после дистанций на 500 и 3000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье, который проходит в норвежском Хамаре. В активе спортсменки 79,236 очка.
Второй идет голландка Ирен Вюст (79,438), третьей — ее соотечественница Антоинетте де Йонг (80,188).
Россиянка Ольга Граф занимает седьмое место (81,040), Наталья Воронина — 10-е (81,181), Анна Юракова — 16-е (82,243).
Медали чемпионата мира женщины разыграют в воскресенье по итогам дистанций на 1500 и 5000 м.
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