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4 марта 2017, 18:13 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Японская конькобежка Такаги лидирует после двух дистанций на ЧМ в классическом многоборье

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Японка Михо Такаги занимает первое место после дистанций на 500 и 3000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье, который проходит в норвежском Хамаре. В активе спортсменки 79,236 очка.

Второй идет голландка Ирен Вюст (79,438), третьей — ее соотечественница Антоинетте де Йонг (80,188).

Россиянка Ольга Граф занимает седьмое место (81,040), Наталья Воронина — 10-е (81,181), Анна Юракова — 16-е (82,243).

Медали чемпионата мира женщины разыграют в воскресенье по итогам дистанций на 1500 и 5000 м.
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Конькобежка Граф — седьмая в общем зачете на ЧМ по многоборью после двух дистанций

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Россиянка Ольга Граф занимает седьмое место в общем зачете после двух дистанции на чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье, который проходит в норвежском Хамаре.
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