Юсков выступит на чемпионате мира в Хамаре вместо Грязцова
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Российский конькобежец Денис Юсков выступит на чемпионате мира в классическом многоборье вместо Сергея Грязцова, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Юсков стоял запасным в заявке на турнир, который пройдет
Ранее заболевшего Данила Синицина заменил Данила Семериков. Третьим участником от сборной России является Сергей Трофимов.
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