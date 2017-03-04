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4 марта 2017, 15:09 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Юсков выступит на чемпионате мира в Хамаре вместо Грязцова

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Российский конькобежец Денис Юсков выступит на чемпионате мира в классическом многоборье вместо Сергея Грязцова, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Юсков стоял запасным в заявке на турнир, который пройдет 4—5 марта в норвежском Хамаре.

Ранее заболевшего Данила Синицина заменил Данила Семериков. Третьим участником от сборной России является Сергей Трофимов.
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