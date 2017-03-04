Чемпионат мира по конькобежному спорту в многоборье стартует в норвежском Хамаре

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На мировом первенстве участникам предстоит преодолеть по четыре дистанции, по итогам которых будут определены победители и призеры. У мужчин это 500, 1500, 5000 и 10 000 метров, у женщин — 500, 1500, 3000 и 5 000 метров.

Сильнейший российский многоборец последних лет Денис Юсков включен в состав сборной России в качестве запасного, в числе основных участников чемпионата мира заявлены Сергей Грязцов, Данила Семериков и Сергей Трофимов. Российские стайеры в нынешнем сезоне успехов не добивались, потому рассчитывать на медали в Хамаре им будет сложно. Год назад на чемпионате мира в Берлине лучшим стал Грязцов, показавший 14-й результат.

Цитата Сильнейшим многоборцем современности является 31-летний Свен Крамер из Нидерландов, который за последние 10 лет победил на восьми чемпионатах мира в многоборье, в том числе и в 2015 и 2016 гг. На чемпионате мира на отдельных дистанциях, который прошел в феврале в южнокорейской Канныне, Крамер стал лучшим и на 5000, и на 10000 м.

В женском многоборье пойдет борьба между чешкой Мартиной Сабликовой (четыре чемпионских титула) и Ирен Вюст из Нидерландов, которая победила пять раз. Два последних чемпионата остались за чешкой, а в Канныне давние соперницы разделили победы на стайерских дистанциях — Вюст стала лучшей на 3000 м, Сабликова — 5000 м.

В составе сборной России выступят Ольга Граф, Наталья Воронина и Анна Юракова, запасная — Елизавета Казелина. Три года назад на чемпионате мира в Херенвене (Нидерланды) Граф стала второй в многоборье и в Хамаре способна побороться за третье место. Год назад в Берлине Граф в итоге стала 11-й, а лучший среди россиянок результат показала Воронина (седьмое место).

От Струнникова до Скобрева

В субботу состоятся забеги на 500 и 5000 м у мужчин и 500 и 3000 м у женщин, в воскресенье — 1500 и 10000 м у мужчин и 1500 и 5000 м — у женщин. На старт заключительной стайерской дистанции выйдут лишь по восемь лучших мужчин и женщин по итогам трех видов, которые и разыграют медали.

Соревнования пройдут на арене «Викингскипет» в Хамаре, в субботу первые забеги стартуют в 15:15 мск, в воскресенье — 15:30.

Первый официальный чемпионат мира по конькобежному спорту прошел в 1893 году в Амстердаме и завершился победой спортсмена из Нидерландов Яапа Эдена. В 1910 и 1911 гг побеждал российский конькобежец Николай Струнников, а самым титулованным из отечественных многоборцев является трехкратный чемпион мира Олег Гончаренко, который побеждал в 50-х годах прошлого века. В 2011 году чемпионом мира в классическом многоборье стал Иван Скобрев.

Женщины стали соревноваться на чемпионатах мира с 1936 года, наибольшее число титулов — у немки Гунды Ниманн в 1989—2000 гг. (восемь). Четырежды чемпионкой мира в многоборье становилась Инга Артамонова, по три титула у Валентины Стениной и Марии Исаковой. В 1950—1960 годы советские конькобежки никому не отдавали чемпионский титул в многоборье на протяжении 15 лет, однако последний успех датирован 1981 годом, когда второй раз подряд лучшей в мире стала Наталья Петрусева.