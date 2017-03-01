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1 марта 2017, 14:41 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Ан, Елистратов и Просвирнова включены в состав сборной России на ЧМ по шорт-треку

МОСКВА, 1 мар — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Виктор Ан, Семен Елистратов, Софья Просвирнова и семь других спортсменов по решению тренерского штаба сборной России по шорт-треку во главе с Андреем Максимовым вошли в состав команды для выступления на чемпионате мира в Голландии.

Соревнования пройдут в Роттердаме в период с 10 по 12 марта.

«В состав мужской сборной России, который выступит на чемпионате мира, включены Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Александр Шульгинов и Денис Айрапетян, — сообщила агентству “Р-Спорт” начальник национальной команды Анна Максименко. — В женскую команду вошли Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова и Екатерина Константинова».
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