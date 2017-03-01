Ан, Елистратов и Просвирнова включены в состав сборной России на ЧМ по шорт-треку
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Виктор Ан, Семен Елистратов, Софья Просвирнова и семь других спортсменов по решению тренерского штаба сборной России по шорт-треку во главе с Андреем Максимовым вошли в состав команды для выступления на чемпионате мира в Голландии.
Соревнования пройдут в Роттердаме в период с 10 по 12 марта.
«В состав мужской сборной России, который выступит на чемпионате мира, включены Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Александр Шульгинов и Денис Айрапетян, — сообщила агентству “Р-Спорт” начальник национальной команды Анна Максименко. — В женскую команду вошли Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова и Екатерина Константинова».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter