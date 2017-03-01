Ан, Елистратов и Просвирнова включены в состав сборной России на ЧМ по шорт-треку

Соревнования пройдут в Роттердаме в период с 10 по 12 марта.

«В состав мужской сборной России, который выступит на чемпионате мира, включены Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Александр Шульгинов и Денис Айрапетян, — сообщила агентству “Р-Спорт” начальник национальной команды Анна Максименко. — В женскую команду вошли Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова и Екатерина Константинова».