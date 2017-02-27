Российский конькобежец Кулижников чувствует, что пауза в сезоне пошла ему на пользу

Кулижников досрочно завершил сезон после того, как не успел восстановиться в полной мере из-за травмы к ключевым стартам.

«Я смотрел все соревнования и чувствовал, что тоже хочу выйти на лед и бежать, — сообщил Кулижников агентству “Р-Спорт”, отвечая на вопрос о том, следил ли он за выступлениями партнеров по сборной. — Думаю, это хорошо, значит, отдых пошел мне на пользу. Самочувствие у меня хорошее, все проблемы со здоровьем решил. Пока тренируюсь в щадящем режиме, просто поддерживаю спортивную форму».