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27 февраля 2017, 20:28 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Российский конькобежец Кулижников чувствует, что пауза в сезоне пошла ему на пользу

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье российский конькобежец Павел Кулижников заявил, что отдых пошел ему на пользу.

Кулижников досрочно завершил сезон после того, как не успел восстановиться в полной мере из-за травмы к ключевым стартам.

«Я смотрел все соревнования и чувствовал, что тоже хочу выйти на лед и бежать, — сообщил Кулижников агентству “Р-Спорт”, отвечая на вопрос о том, следил ли он за выступлениями партнеров по сборной. — Думаю, это хорошо, значит, отдых пошел мне на пользу. Самочувствие у меня хорошее, все проблемы со здоровьем решил. Пока тренируюсь в щадящем режиме, просто поддерживаю спортивную форму».

Кулижников подтвердил, что ситуация с его отстранением от соревнований из-за мельдония, по итогам которой он впоследствии был полностью оправдан, сказалась на нем «не самым приятным образом». «Слегка пропал настрой на сезон, голова была забита этими скандалами, что будет дальше и как быть. Поговорив с тренером, решил взять паузу и смотреть уже по состоянию — бежать финал Кубка мира или нет. Потом решили закончить сезон досрочно, начать плодотворную работу, держа в уме следующий (сезон)», — отметил российский конькобежец.
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