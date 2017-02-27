Российский конькобежец Кулижников чувствует, что пауза в сезоне пошла ему на пользу
Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье российский конькобежец Павел Кулижников заявил, что отдых пошел ему на пользу.
Кулижников досрочно завершил сезон после того, как не успел восстановиться в полной мере
«Я смотрел все соревнования и чувствовал, что тоже хочу выйти на лед и бежать, — сообщил Кулижников агентству “Р-Спорт”, отвечая на вопрос о том, следил ли он за выступлениями партнеров по сборной. — Думаю, это хорошо, значит, отдых пошел мне на пользу. Самочувствие у меня хорошее, все проблемы со здоровьем решил. Пока тренируюсь в щадящем режиме, просто поддерживаю спортивную форму».
Кулижников подтвердил, что ситуация с его отстранением от соревнований
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