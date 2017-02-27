Казахстанский конькобежец дважды стал вторым на чемпионате мира в спринтерском многоборье

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В первый день Креч в первом забеге на 500 метров показал время 34,21 секунды, тем самым установив новый рекорд Казахстана. Прежнее достижение также было установлено Кречем в ноябре 2015 года. Тогда он пробежал дистанцию за 34,66 секунды.

Во второй день Креч пробежал 500-метровку с точно таким же временем, как и в первый день. Проиграл казахстанец в этих забегах только голландскому конькобежцу Рональду Мульдеру.

По итогам четырех забегов Креч занял десятое место, набрав 137,050 очков. А чемпионом мира стал голландец Кай Вербай — 136,065 баллов. Стоит отметить, что победитель чемпионата мира в спринтерском многоборье определяется по сумме четырех стартов — на дистанциях 500 (два забега) и 1000 (два забега) метров.