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27 февраля 2017, 14:50 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Vesti.kz

Казахстанский конькобежец дважды стал вторым на чемпионате мира в спринтерском многоборье

Казахстанский конькобежец Роман Креч дважды стал вторым на 500-метровке на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходил в канадском Калгари, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Проиграл казахстанец в этих забегах только голландскому конькобежцу. Увеличить
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В первый день Креч в первом забеге на 500 метров показал время 34,21 секунды, тем самым установив новый рекорд Казахстана. Прежнее достижение также было установлено Кречем в ноябре 2015 года. Тогда он пробежал дистанцию за 34,66 секунды.

Во второй день Креч пробежал 500-метровку с точно таким же временем, как и в первый день. Проиграл казахстанец в этих забегах только голландскому конькобежцу Рональду Мульдеру.

По итогам четырех забегов Креч занял десятое место, набрав 137,050 очков. А чемпионом мира стал голландец Кай Вербай — 136,065 баллов. Стоит отметить, что победитель чемпионата мира в спринтерском многоборье определяется по сумме четырех стартов — на дистанциях 500 (два забега) и 1000 (два забега) метров.

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