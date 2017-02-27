Конькобежец Семериков заменит Синицина в составе на ЧМ в классическом многоборье
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 27 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский конькобежец Данила Семериков заменит Данилу Синицина в составе национальной команды на чемпионате мира по классическому многоборью, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Константин Полтавец.
Чемпионат мира пройдет в норвежском Хамаре
«Синицин
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