Конькобежец Семериков заменит Синицина в составе на ЧМ в классическом многоборье

Чемпионат мира пройдет в норвежском Хамаре 4—5 марта . Изначально на него были заявлены Синицин, Сергей Грязцов и Сергей Трофимов, а также призер чемпионата мира в многоборье, трехкратный чемпион мира на дистанции 1500 м Денис Юсков, но в качестве запасного.

«Синицин из-за болезни пропускает чемпионат мира, его заменит Семериков», — сообщил Полтавец.