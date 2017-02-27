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27 февраля 2017, 13:27 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежец Семериков заменит Синицина в составе на ЧМ в классическом многоборье

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 27 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский конькобежец Данила Семериков заменит Данилу Синицина в составе национальной команды на чемпионате мира по классическому многоборью, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Константин Полтавец.

Чемпионат мира пройдет в норвежском Хамаре 4—5 марта. Изначально на него были заявлены Синицин, Сергей Грязцов и Сергей Трофимов, а также призер чемпионата мира в многоборье, трехкратный чемпион мира на дистанции 1500 м Денис Юсков, но в качестве запасного.

«Синицин из-за болезни пропускает чемпионат мира, его заменит Семериков», — сообщил Полтавец.

Юсков отправляется с командой в Норвегию, где будет готовиться к финалу Кубка мира, который пройдет в Ставангере 10—12 марта.
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