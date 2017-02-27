ISU планирует подать заявку о включении смешанных эстафет по шорт-треку в программу ОИ

По его словам, первая смешанная эстафета среди взрослых спортсменов впервые прошла на III Всемирных военных играх в Сочи.

«Смешанная эстафета по гендерному признаку и по странам среди взрослых проводилась впервые. Я очень рад, что эта дисциплина на соревнованиях полностью соответствовала девизу игр: “Дружба через спорт”. Всем приятно было видеть, что на подиуме находятся спортсмены из разных стран, которые работали в одной команде», — сказал Бойцов.

«Международный союз конькобежцев планирует подавать заявку в Международный олимпийский комитет о включении смешанных эстафет в программу Олимпийский игр», — сообщил он.

Всемирные военные игры проходят в Сочи с 22 по 28 февраля.