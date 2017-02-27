ISU планирует подать заявку о включении смешанных эстафет по шорт-треку в программу ОИ
СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) намерен подать заявку в Международный олимпийский комитет о включении смешанных эстафет по
шорт-треку в программу Олимпийских игр. Об этом сообщил журналистам председатель технического комитета Союза конькобежцев России Сергей Бойцов.
По его словам, первая смешанная эстафета среди взрослых спортсменов впервые прошла на III Всемирных военных играх в Сочи.
«Смешанная эстафета по гендерному признаку и по странам среди взрослых проводилась впервые. Я очень рад, что эта дисциплина на соревнованиях полностью соответствовала девизу игр: “Дружба через спорт”. Всем приятно было видеть, что на подиуме находятся спортсмены из разных стран, которые работали в одной команде», — сказал Бойцов.
«Международный союз конькобежцев планирует подавать заявку в Международный олимпийский комитет о включении смешанных эстафет в программу Олимпийский игр», — сообщил он.
Всемирные военные игры проходят в Сочи с 22 по 28 февраля.
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