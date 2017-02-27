Конькобежцы Кодайра и Вербай выиграли титулы лучших спринтеров с рекордами мира

Лучший результат у россиянок показала Ольга Фаткулина (9-я), лучшим в мужских соревнованиях стал Михаил Казелин (24-й) с учетом того, что Руслан Мурашов снялся с четвертой дистанции, а Алексей Есин был дисквалифицирован на двух из трех стартов.

Южная Корея — Канада.

Лидеры мирового конькобежного спорта прибыли в Калгари после выступления на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Южной Корее. «Адаптироваться было непросто, просыпался среди ночи, но потом в конце концов все привыкли», — признался один из лидеров спринтерской команды Мурашов. К слову, именно он показал лучший результат у россиян на дистанциях по ходу турнира, став третьим на первой «пятисотке». Именно 500 м является профильной для Мурашова дистанцией, но и над ней ему предстоит поработать перед финалом Кубка мира в Ставангере.

«У Руслана была задача “покусаться” на “пятисотке”, что он и сделал. Я доволен его кругом, но слишком много он проигрывал на разгоне тем же Роману Кречу и Роналду Мюлдеру. Будем над этим работать», — сказал тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.

На второй дистанции 1000 м Мурашов не стартовал из-за проблем со спиной — было решено поберечь его перед финалом Кубка мира. «Впечатления остались двоякие от выступления в Калгари. С одной стороны, показал личный результат, хотя, конечно, хотелось бы сбегать (500 м за) 34,1 (секунды). Тем местом, которое я занял (в общем зачете), конечно же, я недоволен. Вообще, все очень добавили в этом году, уровень результатов вырос нереально», — признался Мурашов.

Самым опытным участником у россиян на этом турнире был Алексей Есин, но, к сожалению, за нарушение правил прохождения дистанции был дисквалифицирован в двух забегах из трех. «Я думаю, психологически где-то Алексей перегорел, вроде спортсмен опытный, но бег не сложился и на 1000 м, и на 500 м. Боремся с этим, пытаемся отработать некоторые технические моменты. У него были хорошие тренировки, но тут опять же сказался психологический момент», — отметил Дорофеев.

«Что касается Миши Казелина, мы прилетели в Калгари после Южной Кореи, Миша в это время тренировался по индивидуальному плану самостоятельно. Я немножко недоволен исполнением его бега, будем с этим разбираться», — подчеркнул тренер.

Лед и Кай.

В отсутствие двукратного чемпиона мира в спринте, действующего рекордсмена мира на дистанции 500 м Павла Кулижникова, который продолжает восстанавливаться после травмы, в мужских соревнованиях не было явного лидера. И свой первый титул в карьере голландец Кай Вербай завоевал, оставшись без побед на дистанциях. Однако это не помешало ему набрать лучшую сумму баллов, причем лучшую за всю историю, а ведь он заметно потерял в скорости на второй «тысяче», чудом сохранив равновесие по ходу забега.

«Я сделал максимум того, что мог в этом сезоне. Первый титул чемпиона мира для меня это что-то невероятное», — сказал Вербай в интервью NOS.

Его партнеры по сборной Роналд Мюлдер и Кьелд Нейс дважды побеждали на 500 и 1000 м соответственно. Нейсу, остановившемуся в 0,09 секунды от рекорда мира на «тысяче», набранных баллов хватило для итоговой бронзы, а Мюлдер остался вне подиума с двумя рекордами Нидерландов на «пятисотке». Вторым стал норвежец Ховард Лорентцен, лишь однажды «забежавший» на пьедестал по ходу турнира (третье время на дистанции 1000 м).

Всего в мужском спринте 49 раз были обновлены личные рекорды и было улучшено 13 национальных. Женский турнир в этом показателе уступил мужскому по показателям (35 и 12 соответственно).

Сила суши.

Кодайра стала первой японкой в истории, победившей на чемпионате мира в спринтерском многоборье. При этом ей удалось выиграть три из четырех забегов. Второй стала американка Хизер Бергсма, третьей — голландка Йорин тер Морс. Кодайра в середине февраля победила на чемпионате мира на 500 м и ее дуэль с Бергсмой в борьбе за первый в ее карьере титул была предсказуемой. В итоге японка оказалась не только сильнее Бергсмы нынешней, но и Бергсмы (тогда еще Ричардсон) образца 2013 года, когда ею был установлен мировой рекорд по сумме спринтерского многоборья. Третьей стала голландка Йорин тер Морс.

Кодайра объяснила свою уверенную победу «силой суши». Два года японка тренировалась в Нидерландах и теперь призналась, что местная кухня ей не очень подходит. «Голландская кухня очень вкусная, но моему организму она не очень подходит», — сказала Кодайра в интервью NOS.