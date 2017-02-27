Конькобежец Мурашов снялся с 1000 м на ЧМ в спринте из-за проблем со спиной

Мурашов в первый день соревнований в Калгари стал третьим на профильной дистанции 500 м. Во второй день он не вышел на старт последней дистанции (1000 м).

«У него было небольшое закрепощение, опять пошли мышечные проблемы, беспокоит защемление, проблема со спиной. Мы решили Руслана поберечь, впереди у него финал Кубка мира, где он лидирует в зачете на 500 м», — сообщил агентству «Р-Спорт» тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.

«Проблема со спиной у меня давняя. Она возникает, когда много стартов, я “надергался”, и она дала о себе знать», — отметил Мурашов в разговоре с корреспондентом «Р-Спорт».