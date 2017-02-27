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27 февраля 2017, 8:03 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Голландец Кай Вербай выиграл ЧМ по конькобежному спорту в спринтерском многоборье

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Голландец Кай Вербай стал победителем чемпионата мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, который завершился в канадском Калгари, установив мировой рекорд по набранным баллам в общем зачете.

Победителем последнего старта — второго забега на 1000 метров — стал голландец Кьелд Нейс со временем 1 минута 06,51 секунды. Второе место занял канадец Венсан де Этр (+0,72), третьим стал норвежец Ховард Лорентцен (+0,87). Россиянин Михаил Казелин занял 24-е место (+3,43), Руслан Мурашов снялся с соревнований, а Алексей Есин был ранее дисквалифицирован.

Вербай набрал в сумме за четыре забега 136.065 балла, что стало новым мировым рекордом. Второе место занял Лорентцен (136.280), а третьим стал Нейс (136.300). Казелин занял в итоговом протоколе 24-ю строчку (140.045), а Мурашов и Алексей Есин оказались на 26-м и 28-м месте соответственно.
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