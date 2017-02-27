Голландец Кай Вербай выиграл ЧМ по конькобежному спорту в спринтерском многоборье

Победителем последнего старта — второго забега на 1000 метров — стал голландец Кьелд Нейс со временем 1 минута 06,51 секунды. Второе место занял канадец Венсан де Этр (+0,72), третьим стал норвежец Ховард Лорентцен (+0,87). Россиянин Михаил Казелин занял 24-е место (+3,43), Руслан Мурашов снялся с соревнований, а Алексей Есин был ранее дисквалифицирован.

Вербай набрал в сумме за четыре забега 136.065 балла, что стало новым мировым рекордом. Второе место занял Лорентцен (136.280), а третьим стал Нейс (136.300). Казелин занял в итоговом протоколе 24-ю строчку (140.045), а Мурашов и Алексей Есин оказались на 26-м и 28-м месте соответственно.