Заключительный забег выиграла американка Хизер Бергсма со временем 1 минута 12,28 секунды, Кодайра стала третьей, уступив победительнице 0,89 секунды. Второе место заняла голландка Йорин тер Морс (+0,30). Лучшая из россиянок Екатерина Шихова показала пятый результат (+1,67), Надежда Асеева стала 13-й (+2,52), а Ольга Фаткулина заняла 17-е место (+2,89).

По итогам четырех забегов Кодайра набрала в сумме 146.390 балла, одержав победы в трех из них — дважды на дистанции 500 метров, и один раз — в забеге на 1000 метров. Бергсма стала серебряным призером (147.185), а тер Морс взяла бронзу (147.495).

Лучшей из россиянок стала Фаткулина, занявшая по итогам чемпионата мира девятое место (150.385), Шихова стала 10-й (150.655), а Асеева — 13-й (150.830).