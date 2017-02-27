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27 февраля 2017, 7:59 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Японская конькобежка Кодайра выиграла ЧМ в спринтерском многоборье, Фаткулина — 9-я

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Японка Нао Кодайра стала победительницей чемпионата мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, который проходит в канадском Калгари, сохранив лидерство в общем зачете после финального вида программы — второго забега на 1000 метров.

Заключительный забег выиграла американка Хизер Бергсма со временем 1 минута 12,28 секунды, Кодайра стала третьей, уступив победительнице 0,89 секунды. Второе место заняла голландка Йорин тер Морс (+0,30). Лучшая из россиянок Екатерина Шихова показала пятый результат (+1,67), Надежда Асеева стала 13-й (+2,52), а Ольга Фаткулина заняла 17-е место (+2,89).

По итогам четырех забегов Кодайра набрала в сумме 146.390 балла, одержав победы в трех из них — дважды на дистанции 500 метров, и один раз — в забеге на 1000 метров. Бергсма стала серебряным призером (147.185), а тер Морс взяла бронзу (147.495).

Лучшей из россиянок стала Фаткулина, занявшая по итогам чемпионата мира девятое место (150.385), Шихова стала 10-й (150.655), а Асеева — 13-й (150.830).
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