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26 февраля 2017, 12:06 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Vesti.kz

Роман Креч установил новый рекорд Казахстана на 500-метровке на ЧМ в спринтерском многоборье

Конькобежец Роман Креч установил новый рекорд Казахстана на 500-метровке на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в канадском Калгари, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец стал вторым на чемпионате мира в первом забеге на 500-метровке. Увеличить
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Креч в первом забеге на 500 метров показал время 34,21 секунды, тем самым установив новый рекорд Казахстана. Прежнее достижение также было установлено Кречем в ноябре 2015 года. Тогда он пробежал дистанцию за 34,66 секунды.

По итогам этого забега Креч стал вторым, проиграв только голландцу Рональду Мульдеру — 34,18. На 1000 метров казахстанец стал 15-м. Победу на этой дистанции одержал представитель Голландии Кьелд Нейс. Второе место у канадца Венсана де Этра, а третье — у еще одного голландца Кая Вербая, который лидирует после двух забегов. По итогам двух забегов Вербай набрал 67,845 балла. Второе место у немца Нико Иле (67,950), на третьей строчке идет норвежец Ховард Лорентцен (67,970). Креч располагается на десятом месте — 68,510 балла.

Победитель чемпионата мира в спринтерском многоборье определяется по сумме четырех стартов — на дистанциях 500 (два забега) и 1000 (два забега) метров. Два оставшихся старта пройдут в воскресенье.

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