Конькобежцы Вербай и Кодайра лидируют после первого дня ЧМ в спринтерском многоборье

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По итогам забегов на 500 и 1000 м Вербай набрал 67.845 балла. Второе место занимает немец Нико Иле (67.950), третье — норвежец Ховард Лорентцен (67.970). Россиянин Руслан Мурашов — 11-й (68.570), Алексей Есин — 22-й (69.435), Михаил Казелин — 26-й (70.175).

Кодайра после двух забегов набрала 73.005 балла. Второй идет американка Хизер Бергсма (73.695), на третьей строчке голландка Йорин Тер Морс (73.815). Россиянка Ольга Фаткулина — девятая (75.220), Екатерина Шихова — 10-я (75.340), Надежда Асеева — 15-я (7.700).

Победитель чемпионата мира в спринтерском многоборье определится по итогам четырех забегов — два на 500 м и два на 1000 м. Соревнования завершатся в воскресенье.