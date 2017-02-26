Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28892550/
26 февраля 2017, 7:58 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежец Вербай лидирует по итогам двух стартов на ЧМ в спринтерском многоборье

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Голландский конькобежец Кай Вербай лидирует по итогам двух забегов на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в Калгари.

Вербай, ранее в субботу занявший 9-е место на дистанции 500 метров, стал третьим в забеге на 1000 метров с результатом 1 минута 06,73 секунды. Победу на этой дистанции одержал еще один представитель Нидерландов Кьелд Нейс — 1 минута 06,61 секунды. Второе место у канадца Венсана де Этра (+0,11 секунды).

Лучшим из россиян на «тысяче» стал Руслан Мурашов, занявший 14-е место (+1,95). Алексей Есин — 22-й (+2,42), Михаил Казелин — 28-й (+3,70).

По итогам двух забегов лидирует Вербай, набравший 67.845 балла. Второе место у немца Нико Иле (67.950), на третьей строчке идет норвежец Ховард Лорентцен (67.970).

Россияне после двух видов занимают следующие позиции: Мурашов — 11-й (68.570), Есин — 22-й (69.435), Казелин — 26-й (70.175).

Победитель чемпионата мира в спринтерском многоборье определяется по сумме четырех стартов — на дистанциях 500 (два забега) и 1000 (два забега) метров. Два оставшихся старта пройдут в воскресенье.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Конькобежцы Вербай и Кодайра лидируют после первого дня ЧМ в спринтерском многоборье

Конькобежцы Вербай и Кодайра лидируют после первого дня ЧМ в спринтерском многоборье

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Голландский конькобежец Кай Вербай и японка Нао Кодайра лидируют по итогам двух забегов на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в Калгари.
Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский