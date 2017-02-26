Конькобежец Вербай лидирует по итогам двух стартов на ЧМ в спринтерском многоборье

Вербай, ранее в субботу занявший 9-е место на дистанции 500 метров, стал третьим в забеге на 1000 метров с результатом 1 минута 06,73 секунды. Победу на этой дистанции одержал еще один представитель Нидерландов Кьелд Нейс — 1 минута 06,61 секунды. Второе место у канадца Венсана де Этра (+0,11 секунды).

Лучшим из россиян на «тысяче» стал Руслан Мурашов, занявший 14-е место (+1,95). Алексей Есин — 22-й (+2,42), Михаил Казелин — 28-й (+3,70).

По итогам двух забегов лидирует Вербай, набравший 67.845 балла. Второе место у немца Нико Иле (67.950), на третьей строчке идет норвежец Ховард Лорентцен (67.970).

Россияне после двух видов занимают следующие позиции: Мурашов — 11-й (68.570), Есин — 22-й (69.435), Казелин — 26-й (70.175).

Победитель чемпионата мира в спринтерском многоборье определяется по сумме четырех стартов — на дистанциях 500 (два забега) и 1000 (два забега) метров. Два оставшихся старта пройдут в воскресенье.