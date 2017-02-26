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26 февраля 2017, 1:25 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Кодайра лидирует по итогам двух забегов на ЧМ в спринтерском многоборье

Японская конькобежка Нао Кодайра лидирует по итогам двух забегов на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в Калгари.

Кодайра, ранее в субботу показавшая лучшее время на дистанции 500 метров, одержала победу и на 1000 метров с результатом 1 минута 12,51 секунды. Второй результат на этой дистанции у голландки Йорин тер Морс (+0,02). Третье место заняла представительница США Хизер Бергсма (+0,44).

Лучшей из россиянок на «тысяче» стала Екатерина Шихова, занявшая 6-е место (+1,95). Ольга Фаткулина — 8-я (+2,13), Надежда Асеева — 19-я (+3,49).

После двух забегов лидирует Кодайра, набравшая 73.005 балла. Второй идет Бергсма (73.695), на третьем месте располагается Тер Морс (73.815).

Россиянки после двух видов занимают следующие позиции: Фаткулина — 9-я (75.220), Шихова — 10-я (75.340), Асеева — 15-я (75.700).

Победитель чемпионата мира в спринтерском многоборье определяется по сумме четырех стартов — на дистанциях 500 (два забега) и 1000 (два забега) метров. Два оставшихся старта пройдут в воскресенье.
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Конькобежец Мурашов стал третьим в первом забеге на 500 м на ЧМ в спринтерском многоборье

Конькобежец Мурашов стал третьим в первом забеге на 500 м на ЧМ в спринтерском многоборье

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Руслан Мурашов занял третье место в первом забеге на дистанции 500 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в Калгари. Спортсмен показал результат 34,29 секунды, установив личный рекорд на этой дистанции.
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