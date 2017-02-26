Конькобежец Мурашов стал третьим в первом забеге на 500 м на ЧМ в спринтерском многоборье

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Победителем стал голландец Рональд Мюльдер (34,18), второе время показал Роман Керч из Казахстана (34,21).

Победитель чемпионата мира в спринтерском многоборье определится по итогам четырех забегов — два на 500 м и два на 1000 м. Соревнования завершатся в воскресенье.