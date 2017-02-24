Айрапетян и Захарова стали третьими в шорт-треке на дистанции 500 м на Военных играх
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россияне Денис Айрапетян и Евгения Захарова завоевали бронзовые медали в
шорт-треке на дистанции 500 м на зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.
Победу в финальном забеге среди мужчин одержал китаец Хоньжи Ксу, вторым стал его соотечественник — Шуа Ян. Другой россиянин Даниил Ейбог стал пятым.
У женщин золотую медаль завоевала итальянка Ариана Фонтана, второй стала китаянка Ян Ян. Еще одна россиянка Софья Просвирнова упала в полуфинале и за медали побороться не смогла.
Официальная церемония открытия игр состоится позднее в пятницу. Соревнования в Сочи завершатся 27 февраля.
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