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24 февраля 2017, 19:25 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Айрапетян и Захарова стали третьими в шорт-треке на дистанции 500 м на Военных играх

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россияне Денис Айрапетян и Евгения Захарова завоевали бронзовые медали в шорт-треке на дистанции 500 м на зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.

Победу в финальном забеге среди мужчин одержал китаец Хоньжи Ксу, вторым стал его соотечественник — Шуа Ян. Другой россиянин Даниил Ейбог стал пятым.

У женщин золотую медаль завоевала итальянка Ариана Фонтана, второй стала китаянка Ян Ян. Еще одна россиянка Софья Просвирнова упала в полуфинале и за медали побороться не смогла.

Официальная церемония открытия игр состоится позднее в пятницу. Соревнования в Сочи завершатся 27 февраля.
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