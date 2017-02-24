Айрапетян и Захарова стали третьими в шорт-треке на дистанции 500 м на Военных играх

Победу в финальном забеге среди мужчин одержал китаец Хоньжи Ксу, вторым стал его соотечественник — Шуа Ян. Другой россиянин Даниил Ейбог стал пятым.

У женщин золотую медаль завоевала итальянка Ариана Фонтана, второй стала китаянка Ян Ян. Еще одна россиянка Софья Просвирнова упала в полуфинале и за медали побороться не смогла.

Официальная церемония открытия игр состоится позднее в пятницу. Соревнования в Сочи завершатся 27 февраля.