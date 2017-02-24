Мы его теряем? Что происходит с Кулижниковым

КУЛИЖНИКОВ «ЗАБЫЛ ПРО СПОРТ»?

Это главный вопрос, который всех волнует: не ушел ли Кулижников в «загул»? История в Японии, где нетрезвый Павел в компании Руслана Мурашова устроил небольшой дебош на улицах Нагано и загремел в полицию, раскрыла лидера российской сборной с необычной стороны.

А что, если тот эпизод был не единственным? И вдруг история получила продолжение? Слишком внезапно Павел ушел со льда — пропустил чемпионат России, Европы, не довел до конца этап Кубка мира в Херенвене….

— Скажем так — проблемы с нарушением режима были, — признается президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. — Это нельзя отрицать. С ребятами состоялся серьезный разговор. У нас собиралась комиссия по воспитательной работе, мы проводили беседы. Решили, что ситуацию усугублять не стоит. Принимая во внимание все, что навалилось на Кулижникова. Причем навалилось давно — все началось еще в марте, когда разгорелся мельдониевый скандал. На ровном месте перед парнем выросла угроза пожизненной дисквалификации! К счастью, все быстро разрешилось, но удар — в психологическом плане — получился серьезный. Плюс нервозная обстановка вокруг сборной России вообще — допустят нас до стартов, не допустят. Плюс местами некорректное поведение соперников. В итоге все наложилось одно на другое, и Кулижников с таким стрессом не справился. За произошедшее в Нагано мы его решили не наказывать. Так же, как и Мурашова. Убедились, что ребята осознали вину и сделали выводы. Накладывать штрафы или, тем более, дисквалификации было бы слишком. Тем более, после Японии ничего подобного не повторялось.

— То, что случилось с Пашей, нельзя понять, не пережив самому, — добавляет источник из близкого окружения спортсмена. — Он и первые два года дисквалификации заработал, на тот момент не понимая за что! Думал, допинг — это если в вену анаболики колят, а «погорел» на простейшем метилгексанамине, который даже разрешен во внесоревновательный период. И наказание ему за эту ерунду влепили максимальное! Только что выиграл юниорский чемпионат мира — и на тебе, два года вне спорта. Вернулся, сразу начал всех обыгрывать, снова стал чемпионом — уже на взрослом уровне… И вот тебе опять — теперь мельдоний! Кто такое выдержит? Паша и подсел психологически. Причем ладно с первым случаем — действительно, нарушил, пусть по незнанию, и получил дисквалификацию. Обидно, но таков закон. Однако с мельдонием все было куда непонятнее! Если Шарапова попросту не знала, что его внесли в запретный список, то мы-то этот вопрос, наученные горьким опытом, контролировали предельно тщательно. И сразу же от милдроната отказались. Когда выяснилось, что проба Паши оказалась положительной — это был шок! Да, потом все прояснилось, угроза дисквалификации отпала. Но остались косые взгляды соперников, разговоры за спиной, жесты и заявления в духе «руки ему не подам». Справиться с этим он в какой-то момент не смог. Но что бы ни было, все осталось в прошлом. Сейчас Паша уже пришел в себя и полностью сосредоточен на спорте.

КУЛИЖНИКОВ ПРОПУСТИТ КОНЕЦ СЕЗОНА?

Еще в январе Дмитрий Дорофеев — личный тренер Павла и наставник нашей спринтерской команды — предупредил: Кулижникова на чемпионатах мира ждать не стоит.

— У него был ряд проблем со здоровьем — и травма, и болезнь. Процесс подготовки оказался сорван. Везти Павла в Корею на чемпионат мира на отдельных дистанциях, так же как и в Канаду на спринтерское многоборье нет смысла. Мы привыкли видеть его борющимся только за победу и рекорды. Сейчас он бороться не сможет, — рассказывал вице-чемпион Игр в Турине «Советскому спорту». — Однако есть шанс, что Кулижников выступит в марте на финальном этапе Кубка мира.

С тех пор прошла пара недель. Турнир в Пхенчхане уже завершился — и не принес нам золота. В Калгари первые забеги стартуют в ближайшую субботу. Вся наша спринтерская сборная уже в Канаде. Включая Дорофеева. Павла в ней нет.

Более того, появилась информация, что в нынешнем сезоне он на лед не выйдет. Якобы, Кулижников почти не тренируется, и явно не успеет набрать форму.

— Да, это так, — подтверждает Кравцов. — Этап в Ставангере пройдет 10—12 марта . За столь короткий срок подготовиться к нему Павел не сможет. Было принято решение, что конец сезона он пропустит и начнет планомерно готовиться к следующему, олимпийскому году. Собственно, такая подготовка уже идет. Кулижников работает дома, в Коломне, по индивидуальной программе, согласованной с тренерским штабом. Можно сказать, основные проблемы позади, и мы уверенны — к новому сезону Павел подойдет в оптимальной форме.

— Его все еще беспокоят определенные проблемы, — добавляет источник из ближнего окружения спортсмена. — В декабре Паша травмировал пах, потом дернул бедро, перенес вирус… А сейчас у него на стопе какая-то болячка, которая мешает нормально наступать. Работать в полную силу он, конечно, не может. Пока лечится. Но и тренируется тоже — ходит в зал, ездит на велосипеде. Сколько надо — проводит время на льду.

КУЛИЖНИКОВ ПОРУГАЛСЯ С ДОРОФЕЕВЫМ?

Зная про непростой характер что Кулижникова, что Дорофеева, не исключен и вариант возможной ссоры между лидером нашей команды и ее тренером. Очевидные проблемы с Павлом могли подтолкнуть его наставника сосредоточиться на другом своем воспитаннике — Руслане Мурашове, который тоже уже входит в список лучших спринтеров планеты. Тем более, Мурашов — в команде, а Кулижников — нет.

К счастью, это только кажется. Окружение Павла о конфликте между ним и Дорофеевым не слышало.

— Я тоже не знаю, чтобы здесь были какие-то проблемы, — отмечает Кравцов. — Павел и Дмитрий продолжают работать вместе.

— На самом деле, тренер и спортсмен могут хоть ненавидеть друг друга. Но есть личные отношения, а есть деловые. И тут все просто, — рассуждает чемпион мира в классическом многоборье, двукратный призер Игр-2010 Иван Скобрев. — Тренер — главный в команде. И какой бы ты ни был суперталант и мировая звезда с рекордами и титулами, его слово — закон. Хочешь быть в сборной — выполняй указания, делай, что говорят. Не нравится — иди своей дорогой. Конечно, варианты есть всегда. Можно сменить личного тренера (правда, Дорофеев еще и спринтерскую сборную возглавляет, от этого никуда не деться). Можно вообще уехать тренироваться за границу. Только в случае с Кулижниковым не вижу в этом смысла. Так же, как не вижу никаких причин, почему они с Дорофеевым могли разругаться. Да, характер у обоих непростой, но их тандем работает много лет. Дмитрий довел Павла до нынешнего уровня. Он помог ему вырасти в чемпиона мира. Они всегда прекрасно понимали друг друга. Были, что называется, на одной волне. Вряд ли тут что-то изменилось, даже несмотря на последние события. Понятно, что сейчас Дорофеев находится в Канаде со сборной, Павел — дома. Но сезон скоро закончится и начнется подготовка к следующему. Обычно она стартует во второй половине апреля. Перед этим у ребят всегда отпуск — море, солнце… Однако слышал, что Кулижников готов от него отказаться. Он пришел в себя психологически и сейчас работает над восстановлением формы. Впереди важный год, и я верю, что Павел вернется на прежний уровень. На тот уровень, до которого ни одному его сопернику пока не дотянуться.

ДРУГАЯ ЗВЕЗДА

В отсутствие Павла Кулижникова главной надеждой сборной России в Калгари станет Руслан Мурашов.

На счету 24-летнего Мурашова — серебро (2016) и бронза (2017) чемпионатов мира на отдельных дистанциях, а также «малое» серебро ЧМ в спринтерском многоборье (2016). Все — на дистанции 500 метров. В этом же виде он одержал 3 победы на этапах Кубка мира в текущем сезоне, благодаря чему лидирует в общем зачете. Увы, дистанция вдвое длиннее дается Мурашову менее успешно: лучший результат в этом году на КМ — 9-е место. Тем не менее, в Калгари Руслан планирует побороться за награду в сумме многоборья.