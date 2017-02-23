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23 февраля 2017, 20:51 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Стал известен состав сборной России по конькобежному спорту на финал КМ в Ставангере

СЕУЛ (Южная Корея), 23 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту в норвежском Ставангере.

Финал Кубка мира пройдет 11—12 марта.

«В Ставангере выступят Руслан Мурашов, Денис Юсков, Сергей Грязцов, Сергей Трофимов, Анна Юракова, Екатерина Шихова, Наталья Воронина, Ольга Граф, Елизавета Казелина, Алексей Есин, Ольга Фаткулина, Надежда Асеева», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Перед финалом Кубка мира Мурашов лидирует на дистанции 500 метров, а Юсков — на 1500 метров.
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