Конькобежец Юсков будет запасным в сборной России на ЧМ в классическом многоборье

Чемпионат мира в классическом многоборье пройдет в норвежском Хамаре 4—6 марта .

«В Хамаре выступят Сергей Трофимов, Сергей Грязцов, Данил Синицин. Денис Юсков будет запасным. У женщин стартуют Ольга Граф, Наталья Воронина, Анна Юракова, запасной будет Елизавета Казелина», — сообщил Полтавец корреспонденту «Р-Спорт».

Другая группа спортсменов сборной России готовится стартовать в канадском Калгари на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который пройдет 25—26 февраля .

«Павел Кулижников у нас досрочно закончил сезон, тренируется дома, по индивидуальной программе. По составу у нас без изменений, тренируемся в плановом режиме», — сообщил «Р-Спорт» тренер спринтеров Дмитрий Дорофеев.