Конькобежец Юсков будет запасным в сборной России на ЧМ в классическом многоборье
СЕУЛ (Южная Корея), 23 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский конькобежец Денис Юсков будет запасным в сборной России на чемпионате мира в классическом многоборье, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Константин Полтавец.
Чемпионат мира в классическом многоборье пройдет в норвежском Хамаре
«В Хамаре выступят Сергей Трофимов, Сергей Грязцов, Данил Синицин. Денис Юсков будет запасным. У женщин стартуют Ольга Граф, Наталья Воронина, Анна Юракова, запасной будет Елизавета Казелина», — сообщил Полтавец корреспонденту «Р-Спорт».
Другая группа спортсменов сборной России готовится стартовать в канадском Калгари на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который пройдет
«Павел Кулижников у нас досрочно закончил сезон, тренируется дома, по индивидуальной программе. По составу у нас без изменений, тренируемся в плановом режиме», — сообщил «Р-Спорт» тренер спринтеров Дмитрий Дорофеев.
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