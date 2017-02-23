Олимпийский чемпион Руслан Захаров выступит на военных играх Сочи в «счастливых» коньках

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«В первый соревновательный день III зимних Всемирных военных игр самый титулованный спортсмен сборной Вооруженных сил России лейтенант Руслан Захаров выступит на дистанции 500 метров в коньках, в которых завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Сочи — 2014 в эстафете», — сказал представитель пресс-центра.

По словам спортсмена, хотя лезвия коньков приходится менять по несколько пар за сезон, в своих «золотых» ботинках, раскрашенных в цвета российского флага, он катается постоянно. «Цена моих счастливых конькобежных ботинок — почти 150 тысяч рублей, но они того стоят, потому что подходят мне идеально и служат верой и правдой, как любимая винтовка старательному солдату. В этих ботинках я пробежал путь от рядового до офицера российской армии», — добавил Захаров.

Кроме него в составе сборной Вооруженных Сил России по шорт-треуку на старт выйдут серебряный призер чемпионата мира лейтенант Вячеслав Кургинян, рядовые Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, а также призер чемпионата Европы прапорщик Ольга Белякова, прапорщик Евгения Захарова, рядовые Софья Просвирнова и Екатерина Константинова.