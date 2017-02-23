Олимпийский чемпион Руслан Захаров выступит на военных играх Сочи в «счастливых» коньках
СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Конькобежец Руслан Захаров выступит на III зимних Всемирных военных играх в коньках, в которых завоевал золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи в
шорт-треке, сообщили журналистам в пресс-центре военных игр.
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«В первый соревновательный день III зимних Всемирных военных игр самый титулованный спортсмен сборной Вооруженных сил России лейтенант Руслан Захаров выступит на дистанции 500 метров в коньках, в которых завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Сочи — 2014 в эстафете», — сказал представитель
По словам спортсмена, хотя лезвия коньков приходится менять по несколько пар за сезон, в своих «золотых» ботинках, раскрашенных в цвета российского флага, он катается постоянно. «Цена моих счастливых конькобежных ботинок — почти 150 тысяч рублей, но они того стоят, потому что подходят мне идеально и служат верой и правдой, как любимая винтовка старательному солдату. В этих ботинках я пробежал путь от рядового до офицера российской армии», — добавил Захаров.
Кроме него в составе сборной Вооруженных Сил России по
Зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 24 по 28 февраля. В ходе состязаний будут разыграны 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах,
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