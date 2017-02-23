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23 февраля 2017, 19:14 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Олимпийский чемпион Руслан Захаров выступит на военных играх Сочи в «счастливых» коньках

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Конькобежец Руслан Захаров выступит на III зимних Всемирных военных играх в коньках, в которых завоевал золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи в шорт-треке, сообщили журналистам в пресс-центре военных игр.

По словам спортсмена хотя лезвия коньков приходится менять по несколько пар за сезон в своих золотых ботинках раскрашенных в цвета российского флага он катается постоянно. Увеличить
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«В первый соревновательный день III зимних Всемирных военных игр самый титулованный спортсмен сборной Вооруженных сил России лейтенант Руслан Захаров выступит на дистанции 500 метров в коньках, в которых завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Сочи — 2014 в эстафете», — сказал представитель пресс-центра.

По словам спортсмена, хотя лезвия коньков приходится менять по несколько пар за сезон, в своих «золотых» ботинках, раскрашенных в цвета российского флага, он катается постоянно. «Цена моих счастливых конькобежных ботинок — почти 150 тысяч рублей, но они того стоят, потому что подходят мне идеально и служат верой и правдой, как любимая винтовка старательному солдату. В этих ботинках я пробежал путь от рядового до офицера российской армии», — добавил Захаров.

Кроме него в составе сборной Вооруженных Сил России по шорт-треуку на старт выйдут серебряный призер чемпионата мира лейтенант Вячеслав Кургинян, рядовые Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, а также призер чемпионата Европы прапорщик Ольга Белякова, прапорщик Евгения Захарова, рядовые Софья Просвирнова и Екатерина Константинова.

Зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 24 по 28 февраля. В ходе состязаний будут разыграны 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт- трек. Всего в соревнованиях примут участие более 400 военнослужащих-спортсменов из 26 стран мира. Организатором игр является Международный совет военного спорта (CISM) — крупнейшая спортивная организация после Международного олимпийского комитета и Международной федерации студенческого спорта. Россия получила право проведения игр на 70-й Генеральной ассамблее CISM, состоявшейся в Кувейте в мае 2015.
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Новости Коньков, шорт-трека

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23 февраля

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