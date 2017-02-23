Алексей Кравцов: Кулижников пропустит оставшуюся часть сезона
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов подтвердил информацию о том, что Павел Кулижников не будет выступать в этом сезоне.
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Видимо, что-то случилось...
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— Это так, — рассказал Кравцов «Советскому спорту». — Планировалось, что Павел может выйти на старт на финальном этапе Кубка мира. Но он пройдет в Ставангере
Напомним, что Кулижников не выходил на старт с декабря, пропустив чемпионаты России, Европы и мира.
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