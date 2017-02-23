Алексей Кравцов: Кулижников пропустит оставшуюся часть сезона

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— Это так, — рассказал Кравцов «Советскому спорту». — Планировалось, что Павел может выйти на старт на финальном этапе Кубка мира. Но он пройдет в Ставангере 10—12 марта . За столь короткий срок подготовиться к нему Кулижников не сможет. Было принято решение, что конец сезона он пропустит и начнет планомерно готовиться к следующему, олимпийскому году. Собственно, такая подготовка уже идет. Павел работает дома, в Коломне, по индивидуальной программе, согласованной с тренерским штабом. Можно сказать, основные проблемы позади, и мы уверенны — к новому сезону Павел подойдет в оптимальной форме.

Напомним, что Кулижников не выходил на старт с декабря, пропустив чемпионаты России, Европы и мира.