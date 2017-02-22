Конькобежцы принесли Казахстану «бронзу» Азиады-2017
Мужская сборная Казахстана по конькобежному спорту стала обладательницей бронзовых медалей Азиады-2017 в гонке преследования, сообщает Sports.kz.
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Наша команда в составе Дмитрия Бабенко, Дениса Кузина и Федора Мезенцева уступила в состязании сборным Южной Кореи и Японии, опередив при этом китайцев.
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