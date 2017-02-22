Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28859413/
22 февраля 2017, 10:04 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Vesti.kz

Женская сборная Казахстана по шорт-треку завоевала «бронзу» на Азиаде-2017

Женская сборная Казахстана по шорт-треку стала бронзовым призером в командной эстафете на зимней Азиаде-2017, проходящей в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанки уступили в командной эстафете кореянкам и японкам. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Казахстанская сборная в составе Ким Йонг А, Анастасии Крестовой, Мадины Жанбусиновой и Ольги Тихоновой заняла третье место с результатом 4:20.034 минуты. «Золото» в эстафете выиграли представительницы Южной Кореи (4:10.515), «серебро» досталось китаянкам (4:10.980).

Таким образом, в копилке Казахстана три бронзовые, две серебряные и одна золотые медали.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Объединение чемпионатов России и Казахстана приведет к тому, что мы окажемся на задворках - специалист

В бою с Головкиным мне нужно стать супергероем, вроде Халка, чтобы не чувствовать боли - Джейкобс

Опасный репост, или как Баландин оказался вовлечен в скандал в женской сборной Казахстана по синхронному плаванию