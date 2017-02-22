Женская сборная Казахстана по шорт-треку завоевала «бронзу» на Азиаде-2017

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Казахстанская сборная в составе Ким Йонг А, Анастасии Крестовой, Мадины Жанбусиновой и Ольги Тихоновой заняла третье место с результатом 4:20.034 минуты. «Золото» в эстафете выиграли представительницы Южной Кореи (4:10.515), «серебро» досталось китаянкам (4:10.980).

Таким образом, в копилке Казахстана три бронзовые, две серебряные и одна золотые медали.