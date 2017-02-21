Казахстанец Денис Кузин завоевал «серебро» на Азиаде-2017
Казахстанский конькобежец Денис Кузин стал серебряным призером зимних Азиатских игр 2017 года, проходящих в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В забеге на дистанции 1000 метров кузин показал время 1:09.64 минуты, проиграв 0.31 секунды победителю японцу Такуро Ода. «Бронза» досталась еще одному представителю Японии Шунсуке Накамура (+0.43).
Три других казахстанских спортсмена Станислав Палкин, Роман Креч и Федор Мезенцев стали 8-м, 10-и м 12-м соответственно.
Теперь в копилке сборной Казахстана четыре награды. Ранее «золото» выиграл лыжник Ринат Мухин, а лыжница Елена Коломина принесла «бронзу» и «серебро».
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