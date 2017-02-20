Конькобежец Бабенко замкнул первую пятерку на Азиаде-2017
На зимних Азиатских играх в Саппоро прошли старты конькобежцев на дистанции 5000 метров, сообщает Sports.kz.
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Золотую медаль выиграл южнокореец Сён Хун Ли, за ним расположились японцы Рёсуке Тсучия и Сейтаро Ичиноэ. Единственный представитель Казахстана на дистанции Дмитрий Бабенко показал пятый результат.
Зимние Азиатские игры-2017. Саппоро (Япония)
Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 метров.
1. Сён Хун Ли (Южная Корея) — 6:24.32
2. Рёсуке Тсучия (Япония) — +5.35
3. Сейтаро Ичиноэ (Япония) — +7.52.
5. Дмитрий Бабенко (Казахстан) — +16.85.
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