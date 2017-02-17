Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28814570/
17 февраля 2017, 18:35 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Качанова стала третьей на дистанции 1500 м на юниорском ЧМ в Хельсинки

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт. Российская конькобежка Дарья Качанова заняла третье место в забеге на 1500 метров на юниорском чемпионате мира, который проходит в Хельсинки.

Победу на дистанции с результатом 2 минуты 7,29 секунды одержала голландка Ютта Лердам. Второе место у еще одной представительницы Нидерландов Санне Ин’т Хоф (+0,80). Качанова проиграла лидеру 1,04 секунды.

Другие представительницы России финишировали друг за другом: Ирина Кузнецова — 18-я (+8,31), Карина Ахметова — 19-я (+8,50), Вероника Суслова — 20-я (+8,81).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Фигурист Траньков: рождение дочери – круче победы на Олимпиаде

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями