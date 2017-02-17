Конькобежка Качанова стала третьей на дистанции 1500 м на юниорском ЧМ в Хельсинки
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт. Российская конькобежка Дарья Качанова заняла третье место в забеге на 1500 метров на юниорском чемпионате мира, который проходит в Хельсинки.
Победу на дистанции с результатом 2 минуты 7,29 секунды одержала голландка Ютта Лердам. Второе место у еще одной представительницы Нидерландов Санне Ин’т Хоф (+0,80). Качанова проиграла лидеру 1,04 секунды.
Другие представительницы России финишировали друг за другом: Ирина Кузнецова — 18-я (+8,31), Карина Ахметова — 19-я (+8,50), Вероника Суслова — 20-я (+8,81).
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