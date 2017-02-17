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17 февраля 2017, 14:53 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежец Захаров стал третьим на дистанции 500 м на юниорском ЧМ в Хельсинки

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт. Россиянин Руслан Захаров занял третье место на дистанции 500 метров на юниорском чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Хельсинки.

Победу на дистанции одержал японец Коки Кубо, показавший время 36,86 секунды. Второе место занял китаец Сунь Сюэфэн (+0,04 секунды). Отставание Захарова от победителя — 0,45 секунды.

Еще один россиянин Иса Измайлов — 27-й (+1,87). Егор Юнин — 41-й (+2,39), Александр Подольский — 46-й (+2,66), Егор Букин — 53-й (+3,13).
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