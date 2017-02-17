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17 февраля 2017, 13:01 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Дарья Качанова победила на дистанции 500 м на юниорском ЧМ в Хельсинки

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт. Россиянка Дарья Качанова стала победительницей соревнований на дистанции 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров в Хельсинки.

В пятницу Качанова преодолела дистанцию за 39,90 секунды. Второе место заняла китаянка Нан Сан (отставание +1,05 секунды). Тройку призеров замкнула голландка Ютта Леердам (+1,20).

Ранее Качанова выиграла юниорский Кубок мира по конькобежному спорту на дистанциях 500 и 1000 метров.

Чемпионат мира среди юниоров в Хельсинки продлится до 19 февраля.
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