Конькобежка Дарья Качанова победила на дистанции 500 м на юниорском ЧМ в Хельсинки

В пятницу Качанова преодолела дистанцию за 39,90 секунды. Второе место заняла китаянка Нан Сан (отставание +1,05 секунды). Тройку призеров замкнула голландка Ютта Леердам (+1,20).

Ранее Качанова выиграла юниорский Кубок мира по конькобежному спорту на дистанциях 500 и 1000 метров.

Чемпионат мира среди юниоров в Хельсинки продлится до 19 февраля.