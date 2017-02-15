Ан примет участие в Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане
Шестикратный олимпийский чемпион по
шорт-треку Виктор Ан примет участие в Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане, о чём сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
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«Виктор Ан — это больше, чем моя самая большая победа на посту президента. Он сделал очень многое для нашего вида спорта. Сейчас сборная России — это не только Ан, но и Елистратов, и Григорьев, и Захаров. У нас молодёжь побеждает на этапах Кубка мира. Все, кто с ним тренировались, многому у него научились. Ан сыграл достаточно важную роль в становлении нашей сборной. Сейчас наша сборная по
Будет ли Ан на Олимпиаде-2018? Будет. Конечно, за Россию побежит. Задумайтесь, какой он путь прошёл, когда всё бросил и в 2011 году приехал к нам. В этом сезоне он участвовал в некоторых этапах Кубка мира. На чемпионате мира в Роттердаме он будет участвовать. Мы рассчитываем на него в Олимпиаде-2018», — приводит слова Кравцова «Спорт FM».
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