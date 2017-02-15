Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28789211/
15 февраля 2017, 21:14 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Ан примет участие в Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан примет участие в Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане, о чём сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Шестикратный олимпийский чемпион по <nobr>шорт-треку</nobr> Виктор Ан примет участие в Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане о чём сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей <span class=error>Кравцов</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Виктор Ан — это больше, чем моя самая большая победа на посту президента. Он сделал очень многое для нашего вида спорта. Сейчас сборная России — это не только Ан, но и Елистратов, и Григорьев, и Захаров. У нас молодёжь побеждает на этапах Кубка мира. Все, кто с ним тренировались, многому у него научились. Ан сыграл достаточно важную роль в становлении нашей сборной. Сейчас наша сборная по шорт-треку входит в число мировых лидеров. Сейчас в Роттердаме пройдёт чемпионат мира, наши ребята реально претендуют на призовые места.

Будет ли Ан на Олимпиаде-2018? Будет. Конечно, за Россию побежит. Задумайтесь, какой он путь прошёл, когда всё бросил и в 2011 году приехал к нам. В этом сезоне он участвовал в некоторых этапах Кубка мира. На чемпионате мира в Роттердаме он будет участвовать. Мы рассчитываем на него в Олимпиаде-2018», — приводит слова Кравцова «Спорт FM».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Виктор Ан вошел в состав сборной России на чемпионат Европы по шорт-треку

Виктор Ан вошел в состав сборной России на чемпионат Европы по шорт-треку

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан вошел в состав сборной России для участия в чемпионате Европы по шорт-треку 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР).
Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России