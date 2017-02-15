Российская конькобежка Качуркина выиграла юниорский Кубок мира на трех дистанциях

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Финале Кубка в немецком Эрфурте Качуркина одержала победу в забеге на 500 метров и в общем зачете по этой дистанции, набрав в сумме 330 очков. В Германии она также добилась побед и в забеге на 1000 метров, и в старте на 1500 метров. В общем зачете на «тысяче» россиянка стала первой с результатом 350 баллов, на «полторашке» — также с 350 очками.

Россияне Виктор Муштаков и Артем Золотарев заняли второе и третье места соответственно в зачете Кубка мира на дистанции 500 метров. Муштаков, ставший вторым на «пятисотке» на этапе в Германии, набрал в общей сложности 270 очков. Золотарев в Эрфурте был третьим, как и в общем зачете — у него 205 баллов.

В зачете на дистанции 1000 метров первое место занял Данила Бобырь, набравший 310 очков. Он же одержал победу и в забеге в рамках финального этапа. Второе место в зачете и в забеге у Муштакова (270). На дистанции 1500 метров третье место и в забеге, и в зачете у Бобыря (245 очков).

После победы в забеге на 3000 метров Анастасия Зуева возглавила общий зачет Кубка мира на этой дистанции (250 очков), несмотря на то что она выступила только на двух из трех этапов.

В мужском командном спринте сборная России в Эрфурте заняла второе место, но по сумме трех этапов выиграла Кубок, набрав 280 очков.