Сбор российских шорт-трекистов перед ЧМ в Роттердаме начнется 19 февраля

В воскресенье россияне выступили на последнем из шести этапов Кубка мира, который прошел в Минске. Всего в серии ими было завоевано 13 медалей: 2 золотые, 5 серебряных, 6 бронзовых. Больше всего наград на счету действующего чемпиона Европы в многоборье Семена Елистратова (3 серебра и 3 бронзы).

«Команде после этапа Кубка мира в Минске предоставлены выходные, спортсмены соберутся в Новогорске 19 февраля и будут готовиться к чемпионату мира», — сказала Максименко по телефону.