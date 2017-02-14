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14 февраля 2017, 17:52 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Сбор российских шорт-трекистов перед ЧМ в Роттердаме начнется 19 февраля

Сборная России по шорт-треку встретится на сборе в подмосковном Новогорске 19 февраля и начнет подготовку непосредственно к чемпионату мира, который пройдет 10—12 марта в Роттердаме (Нидерланды), сообщила агентству «Р-Спорт» начальник национальной команды Анна Максименко.

В воскресенье россияне выступили на последнем из шести этапов Кубка мира, который прошел в Минске. Всего в серии ими было завоевано 13 медалей: 2 золотые, 5 серебряных, 6 бронзовых. Больше всего наград на счету действующего чемпиона Европы в многоборье Семена Елистратова (3 серебра и 3 бронзы).

«Команде после этапа Кубка мира в Минске предоставлены выходные, спортсмены соберутся в Новогорске 19 февраля и будут готовиться к чемпионату мира», — сказала Максименко по телефону.
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