На победу претендуют все. Почему Казахстану перспективно развивать шорт-трек

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Этот сезон для казахстанской команды по шорт-треку уже успел стать триумфальным. На заключительном этапе Кубка мира в Минске на дистанции 500 метров казахстанец Денис Никиша завоевал «золото», а его соотечественник Абзал Ажгалиев стал обладателем «серебра». Еще две «бронзы» выиграл другой казахстанец Нурберген Жумагазиев. Также казахстанцы заняли третье место в мужской эстафете на 5 000 метров.

По ходу сезона казахстанские спортсмены побеждали на нескольких турнирах. На этапах Кубка мира мужская команда завоевала «бронзу» в эстафете, Нурберген Жумагазиев выигрывал «золото» на 1000 метров, Дениса Никиша становился вторым на 500 метров.

Ощутимого прогресса добилась команда Казахстана под руководством опытного специалиста Мадыгали Карсыбекова. Он вместе со своими вышеупомянутыми подопечными завоевал три бронзовые медали на зимних Азиатских играх-2011. Затем наша команда приняла участие в зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, получив бесценный опыт. Специалисты во многом связывают успех казахстанской сборной с межсезонной совместной работой с командой Голландии, главный тренер которой Ерун Оттер способствовал как росту конкурентов, так и собственных кадров. Спортсмены тренировались вместе с 13 октября и казахстанцы на равных готовились с одними из лидеров мирового шорт-трека — мужской сборной Голландии.

На домашней зимней Универсиаде-2017 казахстанцы выступили если не триумфально, то по крайней мере оправдали ожидания. Нурберген Жумагазиев завоевал одну «бронзу», Денис Никиша дважды занимал третью строчку, а Абзал Ажгалиев стал серебряным призером. Помимо этого мужская сборная завоевала бронзовые медали турнира в эстафете на 5000 метров — награда могла быть и золотой, однако на финишной прямой случилось нарушение правил со стороны корейского спорстмена, которое казахстанские любители спорта забудут не скоро.

«Шорт-трек — очень экстремальный спорт. Нельзя сказать, что есть один явный фаворит, на победу претендуют все. Поэтому даже у того, кто идет на последней позиции в финальном забеге, есть реальные шансы на победу», — отметил по завершении соревнования главный тренер казахстанской команды Мадигали Карсбеков.

Ранее фортуна была на стороне Абзала Ажгалиева, выигравшего первую в истории страны «золотую» медаль этапов Кубка мира в ноябре прошлого года в Солт-Лейк-Сити. Тогда в решающем забеге на 500 метров произошло падение двух спортсменов и казахстанец с третьей позиции поднялся на первую.

Подобные форс-мажоры частое явление в шорт-треке. Самым запомнившимся для любителей спорта стал невероятный триумф австралийца Стивена Брэдбери в финале Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Эта победа запустила в спорт новое выражение doing a Bradbury, что означает «выиграть, не приложив к этому никаких усилий». На дистанции 1000 метров в решающем забеге на финишной прямой упали все четыре претендента на медаль, а Брэдбери, ехавший спокойно последним, миновал завал и выиграл олимпийское золото.

Таким образом, чтобы всерьез бороться за медали, достаточно иметь представительство в финальных забегах. Ведь учитывая высокую скорость спортсменов (до 50 километров в час) завалы во время соревнований не кажутся такими неожиданными.

Если опытная мужская сборная успешно ведет борьбу за высокие награды, то женская команда может воспользоваться тактикой doing a Bradbury побороться за победу на зимних Азиатских играх в Саппоро. Стоит отметить, на Универсиаде Ким Йонг А, Анастасия Крестова, Анита Нагай и Мадина Жанбуссинова сенсационно стали «бронзовыми» призерами в эстафете на 3000 метров.

«Эта победа очень важная для нас. Она придала нам сил и помогла поверить в себя. Теперь ставим перед собой цель попасть на Олимпийские игры-2018», — отметила лидер команды Анастасия Крестова.

По словам спортсменов, в Казахстане есть ледовые арены и спортивные комплексы — все, чтобы развивать шорт-трек.

«Раньше мы радовались, когда наши спортсмены в личном первенстве входили в первую восьмерку. Сейчас мы едем на соревнования за призовыми местами. В Казахстана обучение шорт-треку, в отличии от западных школ бесплатное», — отметил Карсыбеков.

Исторической родиной казахстанского шорт-трека можно назвать Актобе, однако после развала СССР интерес к этой дисциплине практически пропал. Второе рождение он получил в Костанайской области. С 2002 года он охватил три региона: Западно-Казахстанскую и Атырауские области, а также Астану. Сегодня развитие шорт-трека идет в десяти областях, и в спортивных секциях занимается около тысячи детей.