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13 февраля 2017, 13:30 | Зимние: Коньки, шорт-трек | АиФ Нижний Новгород

Нижегородская конькобежка победила в финале юниорского Кубка мира

Дарья Качанова заняла первые места на двух дистанциях.

Нижегородка Дарья Качанова одержала победу в финале юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает Центр спортивной подготовки Нижегородской области.

Соревнования проходили в немецком Эрфурте 11—12 февраля. Нижегородка заняла первые места на двух дистанциях: 1000 метров с результатом 1.18,26 и 500 метров с результатом 38,68.

Ранее Дарья Качанова добилась успеха на этапе Кубка мира в итальянском Коллальбо — выиграла две золотые и серебряную медали. Отметим, что в 2017 году конькобежка прощается с юниорским спортом.
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