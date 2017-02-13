Нижегородская конькобежка победила в финале юниорского Кубка мира
Дарья Качанова заняла первые места на двух дистанциях.
Нижегородка Дарья Качанова одержала победу в финале юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает Центр спортивной подготовки Нижегородской области.
Соревнования проходили в немецком Эрфурте
Ранее Дарья Качанова добилась успеха на этапе Кубка мира в итальянском Коллальбо — выиграла две золотые и серебряную медали. Отметим, что в 2017 году конькобежка прощается с юниорским спортом.
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