Нижегородская конькобежка победила в финале юниорского Кубка мира

Нижегородка Дарья Качанова одержала победу в финале юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает Центр спортивной подготовки Нижегородской области.

Соревнования проходили в немецком Эрфурте 11—12 февраля . Нижегородка заняла первые места на двух дистанциях: 1000 метров с результатом 1.18,26 и 500 метров с результатом 38,68.

Ранее Дарья Качанова добилась успеха на этапе Кубка мира в итальянском Коллальбо — выиграла две золотые и серебряную медали. Отметим, что в 2017 году конькобежка прощается с юниорским спортом.