Белорусы не вошли в десятку сильнейших на КМ по шорт-треку в Минске
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены не вошли в десятку сильнейших на финальном этапе Кубка мира, который на протяжении трех дней проходил на конькобежном стадионе «Минск-Арены», сообщает корреспондент БЕЛТА.
В командном зачете женская команда, за которую выступали Вера Трибуль, Мария и Анна Изофатовы, Екатерина Краснова, заняла 11-е место. Тройка лучших сборных выглядит следующим образом: Китай, Республика Корея, Италия. В соревнованиях среди мужчин в командном зачете мужская сборная Беларуси в составе Евгения Рыжова, Максима Сергеева, Александра Орлова, Александра Волкова и Ивана Логимахова стала 12-й. Лучший результат в Минске показали мастера
Наиболее высокий результат среди белорусов в прошедших соревнованиях показал Евгений Рыжов, который занял 11-е место на дистанции 1000 м. «Для молодых белорусских спортсменов участие в финальном этапе Кубка мира — большой опыт. Многие, в том числе лидеры, улучшили свои результаты в текущем сезоне. Ведущих атлетов нашей команды, Евгения Рыжова и Максима Сергеева, ожидают еще несколько важных стартов в этом году, в том числе чемпионат мира, который пройдет в Роттердаме с 10 по 12 марта», — рассказала главный тренер сборной Беларуси Людмила Сергеева.
Финальный этап Кубка мира пор
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