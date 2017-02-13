Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28752337/
13 февраля 2017, 10:22 | Зимние: Коньки, шорт-трек | БЕЛТА

Белорусы не вошли в десятку сильнейших на КМ по шорт-треку в Минске

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены не вошли в десятку сильнейших на финальном этапе Кубка мира, который на протяжении трех дней проходил на конькобежном стадионе «Минск-Арены», сообщает корреспондент БЕЛТА.

В командном зачете женская команда, за которую выступали Вера Трибуль, Мария и Анна Изофатовы, Екатерина Краснова, заняла 11-е место. Тройка лучших сборных выглядит следующим образом: Китай, Республика Корея, Италия. В соревнованиях среди мужчин в командном зачете мужская сборная Беларуси в составе Евгения Рыжова, Максима Сергеева, Александра Орлова, Александра Волкова и Ивана Логимахова стала 12-й. Лучший результат в Минске показали мастера шорт-трека из Республики Корея, второе место в командном зачете у атлетов Казахстана, третье — у представителей Нидерландов.

Наиболее высокий результат среди белорусов в прошедших соревнованиях показал Евгений Рыжов, который занял 11-е место на дистанции 1000 м. «Для молодых белорусских спортсменов участие в финальном этапе Кубка мира — большой опыт. Многие, в том числе лидеры, улучшили свои результаты в текущем сезоне. Ведущих атлетов нашей команды, Евгения Рыжова и Максима Сергеева, ожидают еще несколько важных стартов в этом году, в том числе чемпионат мира, который пройдет в Роттердаме с 10 по 12 марта», — рассказала главный тренер сборной Беларуси Людмила Сергеева.

Финальный этап Кубка мира пор шорт-треку собрал в Минске 23 команды. Гости отметили высокий уровень организации турнира, а представители Международного союза конькобежцев (ISU) не исключили возможности проведения на конькобежном стадионе «Минск-Арены» еще одного этап Кубка мира или чемпионата Европы по этому виду спорта.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Российские шорт-трекисты стали вторыми в эстафете на этапе КМ в Минске

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Россияне Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Виктор Ан и Александр Шульгинов заняли второе место в эстафете на 5000 м на заключительном этапе Кубка мира по шорт-треку в Минске.
Еще 7 новостей  Все новости
10 февраля

Идеи ко Дню всех влюбленных: покатушки на хаски, домашний квест и музыкальный курьер

Житель Каменецкого района закупился в магазине на сувенирные $100

Гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля 2017 года