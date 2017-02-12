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12 февраля 2017, 21:29 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Российские шорт-трекисты стали вторыми в эстафете на этапе КМ в Минске

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Россияне Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Виктор Ан и Александр Шульгинов заняли второе место в эстафете на 5000 м на заключительном этапе Кубка мира по шорт-треку в Минске.

Победу одержала сборная Нидерландов, показавшая результат 6 минут 55,699 секунды. Россияне стали вторыми с результатом 6 минут 56,453 секунды. Третье место заняли представители Казахстана (6.56,537).

В итоговом зачете Кубка мира в мужской эстафете первой стала сборная Нидерландов (34000 баллов), второй — команда Китая (30240), третьей — сборная Венгрии (30240). Россияне (26192) стали четвертыми.
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