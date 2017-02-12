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12 февраля 2017, 18:01 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Россиянки одержали победу в эстафете на этапе КМ по шорт-треку в Минске

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по шорт-треку одержала победу в эстафете на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в Минске.

Второе место заняли представительницы Италии третье — сборная Южной Кореи. Увеличить
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Сборная России в составе Татьяны Бородулиной, Екатерины Константиновой, Софьи Просвирновой и Евгении Захаровой преодолела дистанцию за 4 минуты 17,411 секунды.

Второе место заняли представительницы Италии, третье — сборная Южной Кореи.
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Новости Коньков, шорт-трека

Проба льда: Российские конькобежцы завоевали три медали на предолимпийском ЧМ

Проба льда: Российские конькобежцы завоевали три медали на предолимпийском ЧМ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские конькобежцы завоевали одно серебро и две бронзы на чемпионате мира — 2017 на отдельных дистанциях в южнокорейском Канныне. Конькобежная арена, где проходили соревнования, через год примет соревнования в рамках Олимпийских игр 2018 года.
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