Россиянки одержали победу в эстафете на этапе КМ по шорт-треку в Минске
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по
шорт-треку одержала победу в эстафете на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в Минске.
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Сборная России в составе Татьяны Бородулиной, Екатерины Константиновой, Софьи Просвирновой и Евгении Захаровой преодолела дистанцию за 4 минуты 17,411 секунды.
Второе место заняли представительницы Италии, третье — сборная Южной Кореи.
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