Проба льда: Российские конькобежцы завоевали три медали на предолимпийском ЧМ

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Сборная России выступала в Южной Корее без лидера — сильнейшего спринтера Павла Кулижникова. 22-летний спортсмен продолжает восстанавливаться после сложнейшего прошлого сезона. Россиянин пропустит и спринтерский чемпионат мира — 2017 в Калгари, который пройдет 25—26 февраля .

Трехкратный чемпион мира Денис Юсков завоевал в Канныне на своей коронной дистанции 1500 метров серебряную медаль. Победу одержал голландец Кьелд Нейс, третье место занял его соотечественник Свен Крамер.

Еще одна медаль на счету женской сборной в составе Ольги Граф, Натальи Ворониной, Екатерины Шиховой и Елизаветы Казелиной, россиянки завоевали бронзу в командной гонке преследования. Победили конькобежки из Нидерландов, вторыми стали представительницы Германии.

Россиянин Руслан Мурашов стал бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 500 м. Первое место занял голландец Ян Смекенс, вторым — немец Нико Иле.

«Получили прибавку к спортивному опыту»

Тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев, в целом, удовлетворен результатами чемпионата мира.

«За год до Олимпиады нужно какие-то моменты отработать, убрать стрессовые вещи, — сказал Дорофеев ТАСС. — В том году у Кулижникова было две медали, у Юскова тысяча шла лучше, а сегодня народ подтянулся, произошел сдвиг по скорости, соперники подобрались. Это будет прибавкой к нашему спортивному опыту и не даст нам успокаиваться в некоторых моментах. Что касается девочек, то в командной гонке они показали свой уровень, взяв бронзу».

По словам специалиста, тренерский штаб российской команды рассчитывал, что Мурашову удастся завоевать золото на дистанции 500 м, но спортсмену помешали обстоятельства. На чемпионате мира — 2016 на отдельных дистанциях в Коломне Мурашов также стал серебряным призером на 500 м, уступив Кулижникову.

«Руслан боролся, но жеребьевка сложилась не очень удачно, он бежал последней парой и не по самой удобной дорожке», — отметил Дорофеев. По мнению специалиста, пусть соревнования сложились для спортсмена не самым идеальным образом, они дадут конькобежцу ценный опыт перед Олимпийскими играми 2018 года.

Олимпийский каток понравился россиянам

Арена «Олимпийский овал» в Канныне произвела хорошее впечатление на сборную России по конькобежному спорту. Каток был открыт в январе нынешнего года. Чемпионат мира на отдельных дистанциях стал первым соревнованием, прошедшем на новом спортивном сооружении. Как рассказал Дорофеев, арена неплоха, но ряд моментов требуют устранения перед Олимпийскими играми.

«Это неплохой равнинный каток, здесь были показаны неплохие результаты, — сказал специалист. — Порой мешали потоки ветра, думаю, что организаторам дадут рекомендации по этому поводу. Есть рабочие моменты, представители Международного союза конькобежцев совещаются с рабочей группой. В целом, каток произвел хорошее впечатление, пока нет силовых залов, но всю инфраструктуру еще наладят».

В рамках Олимпийских игр арена в Канныне примет турниры по конькобежному спорту, хоккею, фигурному катанию, шорт- треку и керлингу.