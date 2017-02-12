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12 февраля 2017, 16:50 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Шорт-трекист Елистратов пропустил КМ из-за простуды, но восстановится к ЧМ

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный абсолютный чемпион Европы по шорт-треку Семен Елистратов заявил агентству «Р-Спорт», что не стартовал на заключительном этапе Кубка мира в Минске из-за простуды, но будет готов к чемпионату мира, который пройдет 10—12 марта в Роттердаме.

Заключительный этап Кубка мира в сезоне завершается в Минске в воскресенье. Елистратов, даже не выступая на белорусском этапе, досрочно стал лучшим среди российских спортсменов, добыв шесть медалей (три бронзы и серебро на 1500 м, серебро на 500 м и 1000 м) и став третьим в общем зачете на 1500 м.

«Я не выступаю из-за простуды, но к чемпионату мира восстановлюсь, — сказал Елистратов по телефону. — Выводов о выступлении на Кубке мира я бы пока не делал, так как нахожусь в предвкушении чемпионата мира. Вот отбегу в Роттердаме, тогда и поговорим».

В предыдущие два сезона Елистратов становился лучшим по итогам Кубка мира на дистанции 1000 м.
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