Шорт-трекист Елистратов пропустил КМ из-за простуды, но восстановится к ЧМ
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный абсолютный чемпион Европы по шорт-треку Семен Елистратов заявил агентству «Р-Спорт», что не стартовал на заключительном этапе Кубка мира в Минске из-за простуды, но будет готов к чемпионату мира, который пройдет 10—12 марта в Роттердаме.
Заключительный этап Кубка мира в сезоне завершается в Минске в воскресенье. Елистратов, даже не выступая на белорусском этапе, досрочно стал лучшим среди российских спортсменов, добыв шесть медалей (три бронзы и серебро на 1500 м, серебро на 500 м и 1000 м) и став третьим в общем зачете на 1500 м.
«Я не выступаю
В предыдущие два сезона Елистратов становился лучшим по итогам Кубка мира на дистанции 1000 м.
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