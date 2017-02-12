Шорт-трекист Елистратов пропустил КМ из-за простуды, но восстановится к ЧМ

Заключительный этап Кубка мира в сезоне завершается в Минске в воскресенье. Елистратов, даже не выступая на белорусском этапе, досрочно стал лучшим среди российских спортсменов, добыв шесть медалей (три бронзы и серебро на 1500 м, серебро на 500 м и 1000 м) и став третьим в общем зачете на 1500 м.

«Я не выступаю из-за простуды, но к чемпионату мира восстановлюсь, — сказал Елистратов по телефону. — Выводов о выступлении на Кубке мира я бы пока не делал, так как нахожусь в предвкушении чемпионата мира. Вот отбегу в Роттердаме, тогда и поговорим».

В предыдущие два сезона Елистратов становился лучшим по итогам Кубка мира на дистанции 1000 м.