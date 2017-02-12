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12 февраля 2017, 16:42 | Зимние: Коньки, шорт-трек | «Прессбол»

Виталий Михайлов — 4-й, а Марина Зуева — 6-я в масстартах чемпионата мира по конькобежному спорту в Канныне

Американец Джоуи Мантиа выиграл масстарт на чемпионате мира по конькобежному спорту в Канныне. Белорус Виталий Михайлов занял 4-е место. Среди женщин первенствовала кореянка Бо Рюм Ким. Белоруски Марина Зуева и Татьяна Михайлова расположились соответственно на 6-й и 20-й позициях.

Женщины. Масстарт

1. Бо Рюм Ким (Южная Корея)
2. Нана Такаги (Япония)
3. Хизер Бергсма (США)…
6. Марина Зуева (Беларусь)…
20. Татьяна Михайлова (Беларусь)…

Мужчины. Масстарт

1. Джоуи Мантиа (США)
2. Алексис Контен (Франция)
3. Оливье Жан (Канада)
4. Виталий Михайлов (Беларусь)…

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