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12 февраля 2017, 16:00 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Сборная России завоевала три медали на ЧМ по конькобежному спорту

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сборная России завоевала одну серебряную и две бронзовые медали на завершившемся в Канныне (Южная Корея) чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, поделив седьмое место в общекомандном зачете с канадцами.

<em>МОСКВА 12 февраля. /ТАСС/. </em>Сборная России завоевала одну серебряную и две бронзовые медали на завершившемся в <span class=error>Канныне</span> (Южная Корея) чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях поделив седьмое место в общекомандном зачете с канадцами. Увеличить
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Первое место заняла сборная Нидерландов, завоевавшая восемь золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали, вторыми стали американцы (3−0−1), третье место досталось команде Японии (1−3−1).

В составе российской сборной серебро на дистанции 1500 метров выиграл Денис Юсков, бронза досталась Руслану Мурашову на дистанции 500 м и женской сборной в командной гонке.

Голландец Свен Крамер выиграл три золотые медали на дистанциях 5 000 м, 10 000 м и в командной гонке, став 20-кратным чемпионом мира. У женщин лучший результат на турнире показала американка Хизер Бергсма, завоевавшая две золотые награды.
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Шорт-трекист Елистратов пропустил КМ из-за простуды, но восстановится к ЧМ

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный абсолютный чемпион Европы по шорт-треку Семен Елистратов заявил агентству «Р-Спорт», что не стартовал на заключительном этапе Кубка мира в Минске из-за простуды, но будет готов к чемпионату мира, который пройдет 10—12 марта в Роттердаме.
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