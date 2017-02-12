Сборная России завоевала три медали на ЧМ по конькобежному спорту

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Первое место заняла сборная Нидерландов, завоевавшая восемь золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали, вторыми стали американцы (3−0−1), третье место досталось команде Японии (1−3−1).

В составе российской сборной серебро на дистанции 1500 метров выиграл Денис Юсков, бронза досталась Руслану Мурашову на дистанции 500 м и женской сборной в командной гонке.

Голландец Свен Крамер выиграл три золотые медали на дистанциях 5 000 м, 10 000 м и в командной гонке, став 20-кратным чемпионом мира. У женщин лучший результат на турнире показала американка Хизер Бергсма, завоевавшая две золотые награды.