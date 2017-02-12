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12 февраля 2017, 15:29 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Cтал известен состав сборной России на спринтерский ЧМ по конькобежному спорту

КАННЫН (Южная Корея), 12 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Руслан Мурашов, Алексей Есин, Михаил Казелин, Екатерина Шихова, Надежда Асеева и Ольга Фаткулина выступят в составе сборной России по конькобежному спорту на чемпионат мира в спринтерском многоборье, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России (СКР).

Турнир пройдет в канадском Калгари 25—26 февраля.

Ранее тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев сообщил агентству «Р-Спорт», что двукратный чемпион мира в спринте и действующий обладатель титула Павел Кулижников не выступит на этом турнире, так как не смог в полной мере восстановиться после травмы.
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