Cтал известен состав сборной России на спринтерский ЧМ по конькобежному спорту

Турнир пройдет в канадском Калгари 25—26 февраля .

Ранее тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев сообщил агентству «Р-Спорт», что двукратный чемпион мира в спринте и действующий обладатель титула Павел Кулижников не выступит на этом турнире, так как не смог в полной мере восстановиться после травмы.