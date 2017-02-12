Американский конькобежец Джоуи Мантиа победил в масс-старте на ЧМ в Канныне
КАННЫН (Южная Корея), 12 фев —
Р-Спорт. Американец Джоуи Мантиа победил в масс-старте на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в южнокорейском Канныне.
Мантиа показал время 7 минут 40,16 секунды. Второе место занял француз Алексис Контен (7.41,11), третье — канадец Оливье Жан (7.47,62).
Россиянин Данила Семериков стал 24-м.
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