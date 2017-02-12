Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28746674/
12 февраля 2017, 15:29 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Американский конькобежец Джоуи Мантиа победил в масс-старте на ЧМ в Канныне

КАННЫН (Южная Корея), 12 фев — Р-Спорт. Американец Джоуи Мантиа победил в масс-старте на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в южнокорейском Канныне.

Мантиа показал время 7 минут 40,16 секунды. Второе место занял француз Алексис Контен (7.41,11), третье — канадец Оливье Жан (7.47,62).

Россиянин Данила Семериков стал 24-м.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами