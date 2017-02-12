Американский конькобежец Джоуи Мантиа победил в масс-старте на ЧМ в Канныне

КАННЫН (Южная Корея), 12 фев — Р-Спорт. Южнокорейская спортсменка Ким Бо Рым победила в масс-старте на домашнем для нее чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, проходящем в Канныне.