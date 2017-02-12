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12 февраля 2017, 15:28 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Ким Бо Рым победила в масс-старте на ЧМ в Канныне

КАННЫН (Южная Корея), 12 фев — Р-Спорт. Южнокорейская спортсменка Ким Бо Рым победила в масс-старте на домашнем для нее чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, проходящем в Канныне.

В воскресенье Ким Бо Рым показала время 8 минут 00,79 секунды, опередив занявшую второе место японку Нану Такаги на 0,11 секунды. Третьей стала американка Хизер Бергсма (+0,57).

Россиянки в забеге участие не принимали.
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