Конькобежка Ким Бо Рым победила в масс-старте на ЧМ в Канныне
КАННЫН (Южная Корея), 12 фев —
Р-Спорт. Южнокорейская спортсменка Ким Бо Рым победила в масс-старте на домашнем для нее чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, проходящем в Канныне.
В воскресенье Ким Бо Рым показала время 8 минут 00,79 секунды, опередив занявшую второе место японку Нану Такаги на 0,11 секунды. Третьей стала американка Хизер Бергсма (+0,57).
Россиянки в забеге участие не принимали.
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