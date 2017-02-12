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12 февраля 2017, 14:09 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежец Юсков завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 м на ЧМ в Канныне

КАННЫН (Южная Корея), 12 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский конькобежец Денис Юсков стал вторым на чемпионате мира в южнокорейском Канныне на дистанции 1500 метров.

Юсков пробежал «полуторку» на предолимпийском чемпионате мира на отдельных дистанциях за 1 минуту 44,67 секунды. Победу одержал голландец Кьелд Нейс, показавший время 1 минута 44,36 секунды. Замкнул тройку лидеров еще один представитель Нидерландов Свен Крамер (+1.45,50).

Юсков был действующим чемпионом мира на этой дистанции до старта в Канныне.
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