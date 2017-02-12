Конькобежец Юсков завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 м на ЧМ в Канныне
КАННЫН (Южная Корея), 12 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский конькобежец Денис Юсков стал вторым на чемпионате мира в южнокорейском Канныне на дистанции 1500 метров.
Юсков пробежал «полуторку» на предолимпийском чемпионате мира на отдельных дистанциях за 1 минуту 44,67 секунды. Победу одержал голландец Кьелд Нейс, показавший время 1 минута 44,36 секунды. Замкнул тройку лидеров еще один представитель Нидерландов Свен Крамер (+1.45,50).
Юсков был действующим чемпионом мира на этой дистанции до старта в Канныне.
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