Конькобежец Юсков завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 м на ЧМ в Канныне

Юсков пробежал «полуторку» на предолимпийском чемпионате мира на отдельных дистанциях за 1 минуту 44,67 секунды. Победу одержал голландец Кьелд Нейс, показавший время 1 минута 44,36 секунды. Замкнул тройку лидеров еще один представитель Нидерландов Свен Крамер (+1.45,50).

Юсков был действующим чемпионом мира на этой дистанции до старта в Канныне.